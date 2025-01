Kantersieg für den VfB Gräfenhainichen: Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf feiern. Vor 160 Zuschauern gewann das Team 6:0 (1:0).

Gräfenhainichen/MTU. Die Gräfenhainicher haben am Samstag dem Kontrahenten aus Abtsdorf souveräne sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:0 (1:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (38.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Richard Selka vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Johan Michalczyk das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (40.). Die Gräfenhainicher legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Marvin Römling der Torschütze (48.).

VfB Gräfenhainichen baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 48

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Römling traf in Minute 55, Malte Wiechmann in Minute 65 und Carlos Dutz in Minute 75. Spielstand 5:0 für den VfB Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

In der 90. Minute gelang es Jakub Zbigniew Akacki, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:0 zu erweitern (90.).

Aufstellung und Statistik: VfB Gräfenhainichen – SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf

VfB Gräfenhainichen: Busse – Eichholtz (66. Akacki), Römling (66. Dutz), Hopfe, Voigt, Wiechmann, Fromm, Henschel (77. Baier), Kriegel (13. Kirste), Kühne (65. Schmidt), Michalczyk

SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf: Weise – Nagel, Elmenthaler, Brückner, Alter, Gresse, Brückner, Koppe (71. Räbiger), Jentzsch, Sprenger (68. Winter), Buchmann

Tore: 1:0 Johan Michalczyk (40.), 2:0 Marvin Römling (48.), 3:0 Marvin Römling (55.), 4:0 Malte Wiechmann (65.), 5:0 Carlos Dutz (75.), 6:0 Jakub Zbigniew Akacki (90.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Maximilian-Paul Bethge, Clemens Band; Zuschauer: 160