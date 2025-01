Kantersieg für den VfB Gräfenhainichen: Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf einfahren. Vor 160 Zuschauern gewann das Team 6:0 (1:0).

Gräfenhainichen/MTU. 6:0 (1:0) in Gräfenhainichen: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Richard Selka, der VfB Gräfenhainichen, am Samstag im Tor der Besucher aus Abtsdorf untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (38.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Richard Selka am Ende der ersten Halbzeit, als Johan Michalczyk für Gräfenhainichen traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 40 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Gräfenhainicher legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Marvin Römling der Torschütze (48.).

VfB Gräfenhainichen mit 2:0 vorne – Minute 48

Der Siegeszug der Gräfenhainicher brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Richard Selka im gegnerischen Tor. Römling traf in Minute 55, Malte Wiechmann in Minute 65 und Carlos Dutz in Minute 75. Spielstand 5:0 für den VfB Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Jakub Zbigniew Akacki den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 6:0 verfestigte (90.). Damit war der Erfolg der Gräfenhainicher gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Gräfenhainichen – SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf

VfB Gräfenhainichen: Busse – Wiechmann, Römling (66. Dutz), Voigt, Kriegel (13. Kirste), Fromm, Henschel (77. Baier), Eichholtz (66. Akacki), Michalczyk, Kühne (65. Schmidt), Hopfe

SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf: Weise – Alter, Brückner, Gresse, Koppe (71. Räbiger), Sprenger (68. Winter), Jentzsch, Brückner, Nagel, Elmenthaler, Buchmann

Tore: 1:0 Johan Michalczyk (40.), 2:0 Marvin Römling (48.), 3:0 Marvin Römling (55.), 4:0 Malte Wiechmann (65.), 5:0 Carlos Dutz (75.), 6:0 Jakub Zbigniew Akacki (90.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Maximilian-Paul Bethge, Clemens Band; Zuschauer: 160