Jessen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 93 Besuchern der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 geboten. Die Jessener waren den Gästen aus Coswig mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Michel Nick Wedmann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Rot Coswig musste zweimal Gelb hinnehmen (40.). In der zweiten Halbzeit setzte Jessen noch einen drauf: In Minute 59 wurde ein weiteres Tor durch Philip Olexy erzielt.

SV Allemannia 08 Jessen führt nach 59 Minuten 2:0

Der Siegeszug der Jessener brach nicht ab. Minute 84: Jessen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Enzo Rehain ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 22

Bereits eine Spielminute später konnte Rehain (Jessen) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 4:0 gingen die Jessener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Blau-Rot Coswig

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Schüler, Michlick, Sachse (86. Thoß), Ockler (86. Post), Schramm, Dietel (59. Krause), Askar (77. Heinrich), Wedmann (77. Rehain), Olexy, Winter

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Fischer (70. Ziem), Meyers, Scheller, Saage (64. Ziem), Weber, Ziem (86. Kanzenbach), Plotz, Barth, Löwe, Seifert

Tore: 1:0 Michel Nick Wedmann (33.), 2:0 Philip Olexy (59.), 3:0 Enzo Rehain (84.), 4:0 Enzo Rehain (85.); Schiedsrichter: Andreas Heinrich (Sandersdorf); Assistenten: Niklas Vökler, Ralf Wanderer; Zuschauer: 93