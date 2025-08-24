Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Heimverein SV Allemannia 08 Jessen gegen die SV Germania 08 Roßlau ein 3:3 (1:2)-Unentschieden.

Jessen/MTU. Der SV Allemannia 08 Jessen und die SV Germania 08 Roßlau haben sich am Sonntag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 3:3 (1:2).

Es waren bereits 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Paul Ulrich Hanke für Roßlau traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Felix Möbius den Ball ins Netz (33.).

SV Allemannia 08 Jessen sieht sich 0:2 im Rückstand – 33. Minute

Tor Nummer drei schoss Jannik-Noah Winter für Jessen (45.+2.). Die Partie blieb spannend. Paul Ulrich Hanke traf für Roßlau (47). Michel Nick Wedmann traf für Jessen (68). Spielstand 3:2 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SV Germania 08 Roßlau musste einmal Gelb hinnehmen.

Das rettende Tor für den SV Allemannia 08 Jessen fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Wedmann den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Jessener Team erzielte (75.). In Spielminute 78 handelte sich der SV Allemannia 08 Jessen noch eine Gelbe Karte ein. Die Jessener sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Germania 08 Roßlau

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Weidmann, Alalawi, Heinze (62. Böhme), Winter, Peinl (56. Schüler), Wedmann (80. Michalke), J. Michlick, Sachse (56. Ockler), Quinque (83. Askar), M. Michlick

SV Germania 08 Roßlau: Rudolph (76. Kagelmacher) – Klausnitzer, Franzel, Berke, Hanke (89. Deux), Lorenz, Hagendorf, Seiffert (85. Marzian), Fleischer (46. Ruge), Mieth, Möbius (80. Reichardt)

Tore: 0:1 Paul Ulrich Hanke (30.), 0:2 Felix Möbius (33.), 1:2 Jannik-Noah Winter (45.+2), 1:3 Paul Ulrich Hanke (47.), 2:3 Michel Nick Wedmann (68.), 3:3 Michel Nick Wedmann (75.); Schiedsrichter: Jonas Marvin Kühn (Arensdorf); Assistenten: Thomas Doczekala, Franz Deutschbein; Zuschauer: 147