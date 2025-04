Muldestausee/MTU. Am Donnerstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Pouch ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Muldestauseer gewannen souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Kontrahenten aus Pratau.

Fernando Gentil Da Cunha traf für den SV 1922 Pouch-Rösa in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Muldestauseer legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Oleksandr Synovyd der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (55.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.04.2025, 18.15 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

SV 1922 Pouch-Rösa mit 2:0 vorne – Minute 55

Bereits vier Spielminuten später konnte Christian Sickert (Pouch-Rösa) den Ball über die Linie bringen (59.). Mit 3:0 gingen die Muldestauseer als Sieger vom Platz. Die Gegner vom SV 1922 Pouch-Rösa beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – SV Blau-Rot Pratau

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Kunyk, Gentil Da Cunha, Rocktäschel (70. Krasnokutskyi), Synovyd (64. Müller), Gkouvas (64. Paschos), Shaba (46. Hänisch), Richter, Sickert, Hulovych, Robalo

SV Blau-Rot Pratau: Nehring – Al Fadel Al Mahamid (76. Lehniger), Mainka, Höse (9. Hanke), Hartkopf, Bundemann, Gallin, Schönebeck, Göhlert, Gässler, Schmidt (64. Krohn)

Tore: 1:0 Fernando Gentil Da Cunha (13.), 2:0 Oleksandr Synovyd (55.), 3:0 Christian Sickert (59.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Leipzig); Assistenten: Maximilian Thürmer, Michael Pfuhl; Zuschauer: 128