Am 19. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der Dessauer SV 97 I vor 60 Zuschauern über einen soliden 3:0 (2:0)-Erfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II freuen.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 60 Besucher auf dem Sportplatz Kienfichten Pl.2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer schlugen das Team aus Bitterfeld-Wolfen mit 3:0 (2:0) souverän.

Stefan Streuber traf für den Dessauer SV 97 I in Spielminute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Max Zabel den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 19

Minute 44: Dessauer SV 97 I führt mit zwei Toren

In Minute 64 fiel der finale Treffer der Partie. 19 Minuten nach der Pause gelang es Sebastian Von Klöden, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Dessauer SV 97 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 88 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Dessauer haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

Dessauer SV 97 I: Deistler – Schweininger, Merkel, Brenner, Abaszada (60. Yousef), Von Klöden, Streuber (45. Malende), Eckersberg, Kieseler, Markert (48. Dieckow), Zabel (82. Berger)

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Hauschildt – Jentzsch, Erler (74. Ristok), Strobel, Csehil (69. Rohde), Schneidewind (57. Kirchhoff), Krogmann, Achilles, Bauer, Riediger, Eberhard (85. Hawel)

Tore: 1:0 Stefan Streuber (17.), 2:0 Max Zabel (44.), 3:0 Sebastian Von Klöden (64.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Conner Perleberg, Thomas Witter; Zuschauer: 60