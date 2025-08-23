Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erzielte der Gastgeber FC Stahl Aken gegen den SV Seegrehna ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Aken/MTU. Nach einer spannenden Aufholjagd haben sich der FC Stahl Aken und der SV Seegrehna am Samstag 2:2 (2:0) getrennt.

Es waren bereits 25 Minuten des Spiels vergangen, als Max Johannes Hellmer für Aken traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Christian Lippert (40.) erzielt wurde.

40. Minute: FC Stahl Aken mit 2:0 Vorsprung

Zweite Halbzeit: Seegrehna lag 2:0 zurück. In Minute 65 jedoch wendete sich das Blatt: Til Schenke startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit nutzte der SV Seegrehna noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Kevin Schüler (Seegrehna) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Seegrehna erlangen (90.+5). In Spielminute 98 handelte sich der FC Stahl Aken noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der FC Stahl Aken rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Seegrehna

FC Stahl Aken: Krenzler – Hellmer, Rehsack (67. Zhelezniak), Rzeznitzeck, Belger, Lippert (85. Saalmann), Knauth, Ufer, Boeck, Müller, Mrachacz (18. Abdul Awali)

SV Seegrehna: Furchner – Schüler, Schenke, Ruprecht (80. Weise), Kruse, Gäbelt, Geißler, Schenke, Trenkel, Griedel, Jäckel

Tore: 1:0 Max Johannes Hellmer (25.), 2:0 Christian Lippert (40.), 2:1 Til Schenke (65.), 2:2 Kevin Schüler (90.+5); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Marcel Wolf, Diana Block; Zuschauer: 37