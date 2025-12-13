Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II vor 65 Zuschauern über einen soliden 3:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Blau-Rot Coswig freuen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 65 Besuchern des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 geboten. Die Bitterfeld-Wolfener setzten sich souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Gäste aus Coswig durch.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Vitalii Sumka (1. FC Bitterfeld-Wolfen II) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 57, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bitterfeld-Wolfener legten in sehr kurzer Zeit nach. Diesmal war Niklas Achilles der Torschütze (78.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Nach wenigen Momenten gelang es Viacheslav Potapenko, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (83.). In Spielminute 87 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Blau-Rot Coswig

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Potapenko, Zagiev (55. Nelles), Pabstmann (84. Mewes), Riediger, Erler (84. Ristok), König (77. Achilles), Schneidewind, Tran Nguyen Gia, Sumka, Mißner

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Gliese (66. Schölzel), Bergt, Schmidt, Seifert, Kuschert, Scheller (83. Seifert), Ristok, Guroll, Körner (66. Weber), Warnecke

Tore: 1:0 Vitalii Sumka (57.), 2:0 Niklas Achilles (78.), 3:0 Viacheslav Potapenko (83.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 65