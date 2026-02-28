Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II sicherte sich am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den Dessauer SV 97 I.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und der Dessauer SV 97 I ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:1).

In Minute 20 schoss Jonah Mißner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Aber die Dessauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: Neun Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Marcel Merkel erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

1:1 im Duell zwischen 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und Dessauer SV 97 I – Minute 36

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Christian Grunert den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Bitterfeld-Wolfen sicherte (50.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Dessauer SV 97 I wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Bitterfeld-Wolfener haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – Dessauer SV 97 I

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Eberhard, Zagiev, Pötzsch (45. Kirchhoff), Jentzsch, Riediger, Grunert, Schneidewind, Nelles, Csehil (90. Rohde), Mißner (80. Pabstmann)

Dessauer SV 97 I: Deistler – Walzer, Merkel, Dieckow (77. Yousef), Von Klöden, Bittner, Markert, Berger (90. Hulwa), Eckersberg, Apel (32. Schlichting), Malende

Tore: 1:0 Jonah Mißner (20.), 1:1 Marcel Merkel (36.), 2:1 Christian Grunert (50.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Tobias Block, Marcel Sindermann; Zuschauer: 60