Der SV Friedersdorf hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II mit 1:3 (0:1).

Muldestausee/MTU. Vor 150 Zuschauern hat sich das Team von Carsten Messner mit 1:3 (0:1) gegen Bitterfeld-Wolfen geschlagen geben müssen.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Christopher Pötzsch für Bitterfeld-Wolfen traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor konnten die Bitterfeld-Wolfener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Stephan Eberhard den Ball ins Netz.

66. Minute: SV Friedersdorf mit 0:2 im Rückstand

Es sah nicht gut aus für Friedersdorf. Aber dann musste der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Besnik Jefkay nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Pötzsch den Ball erneut aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 festigte (72.). Damit war der Triumph der Bitterfeld-Wolfener entschieden. Der SV Friedersdorf rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

SV Friedersdorf: Hahn – Stolzenhain (46. Mieth), Walter, Hartmann, Vereshchaka (83. Trommer), Janssen, Seiring (61. Rohde), Kowalski, Krasnokutskyi (46. Kauna), Fischer (61. Rickelt), Jefkay

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Pötzsch, Csehil, Mißner (86. Kirchhoff), Jentzsch, Nelles (76. Pabstmann), Eberhard (90. Tran Nguyen Gia), Riediger, Achilles (87. Rohde), Erler, Chebbah

Tore: 0:1 Christopher Pötzsch (10.), 0:2 Stephan Eberhard (66.), 1:2 Besnik Jefkay (70.), 1:3 Christopher Pötzsch (72.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Behzad Ahmed, Sebastian Rudolf; Zuschauer: 150