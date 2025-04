Der SV Blau-Rot Pratau hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den SV Dessau 05 II mit 1:3 (1:1).

Wittenberg/MTU. Die Partie zwischen dem SV Blau-Rot Pratau und dem SV Dessau 05 II hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Dessau auf und entschieden das Match am Ende mit 1:3 (1:1) für sich.

Nach lediglich 17 Minuten schoss Maik Göhlert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Aber die Dessauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 37 wurde das Gegentor durch Mohammad Kheir Herro erzielt.

SV Blau-Rot Pratau Kopf an Kopf mit SV Dessau 05 II – 1:1 in Minute 37

Unentschieden. Dessaus Pascal Karsten Zahrt konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 23

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Zahrt, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 auszubauen (80.).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau – SV Dessau 05 II

SV Blau-Rot Pratau: Nehring – Göhlert, Gässler, Hanke (46. Mainka), Bullert, Schmidt (86. Lehniger), Bundemann, Schwarz (46. Küpper), Höse (71. Krohn), Bilke, Al Fadel Al Mahamid

SV Dessau 05 II: Heimberg – Kupka, Chebbah, Chebbah (87. Bingöl), Lange (75. Schilling), Hobohm, Gaedke, Zahrt (85. Dabo), Herro (78. Kuczkowiak), Thomas, Bergt

Tore: 1:0 Maik Göhlert (17.), 1:1 Mohammad Kheir Herro (37.), 1:2 Pascal Karsten Zahrt (47.), 1:3 Pascal Karsten Zahrt (80.); Schiedsrichter: Stefan Piknik (Laußig); Assistenten: Aaron Gebel, Jeremy Tulaszewski; Zuschauer: 38