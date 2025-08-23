Die ZLG Atzendorf/Förderstedt hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen den FC Einheit Wernigerode II mit 1:3 (0:1).

Staßfurt/MTU. Das Spiel zwischen Atzendorf/Förderstedt und Wernigerode ist mit einer klaren 1:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Martin Jung am Ende der ersten Halbzeit, als Malik Ibrahim für Wernigerode traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 38 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Bastian Böhme (52.) erzielt wurde.

ZLG Atzendorf/Förderstedt sieht sich 0:2 im Rückstand – 52. Minute

Es sah nicht gut aus für Atzendorf/Förderstedt. Aber dann musste der FC Einheit Wernigerode II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Martin Machacek nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Julian Schmidt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu festigen (90.+3). Die Staßfurter sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – FC Einheit Wernigerode II

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Maier, Camsky, Hoppmann, Bock, Smetana (74. Jesse), Sitte (89. Früchtel), Hengstmann, Machacek, Tolle (74. Wolter), Pfau (86. Ulze)

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Ibrahim, Peszt, Blecker, Müller, Kodatis (65. Herbst), Böhme (53. Foltis), Clemens (53. Reitmann), Pandyal (71. Vollmer), Schmidt (90. Niehoff), Schmidt

Tore: 0:1 Malik Ibrahim (38.), 0:2 Bastian Böhme (52.), 1:2 Martin Machacek (80.), 1:3 Julian Schmidt (90.+3); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Maximilian Port; Zuschauer: 45