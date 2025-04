Halberstadt/MTU. Die Halberstädter haben am Samstag dem Gegner aus Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun souveräne neun Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 9:0 (6:0) gingen sie vom Platz.

Jano Conrad (VfB Germania Halberstadt II) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Leon-Joel Platz den Ball ins Netz (7.).

VfB Germania Halberstadt II führt mit 2:0 – 7. Minute

Die Halberstädter konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Jano Conrad versenkte den Ball in der 16. Minute zum zweiten Mal, gefolgt von Leon-Joel Platz (23.). Zu all dem Jammer lenkte der Börder den Ball in der 29. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Moritz-Nicolas Mona schoss und traf in Minute 38 ein weiteres Mal, gefolgt von Platz und Conrad (56., 82.). Spielstand 8:0 für die VfB Germania Halberstadt II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 23

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Adil Masic, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 9:0 auszubauen (89.).

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt II – SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun

VfB Germania Halberstadt II: Giebel – Theile (19. Odenbach), Conrad, Wiedenbein, Genschmar, Hartleib (64. Cernota), Müller, Allner (64. Qaderi), Mona, Platz, Steinke (64. Wedde)

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun: Moritz – Beck, Barbe, Frost, Potschkat (77. Böttcher), Michael, Hartmann, Beyer, Witte, Müller (77. Köhler), Frost

Tore: 1:0 Jano Conrad (5.), 2:0 Leon-Joel Platz (7.), 3:0 Jano Conrad (16.), 4:0 Leon-Joel Platz (23.), 5:0 Markus Frost (29.), 6:0 Moritz-Nicolas Mona (38.), 7:0 Leon-Joel Platz (56.), 8:0 Jano Conrad (82.), 9:0 Adil Masic (89.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Andreas Härtel, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 52