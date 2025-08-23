Einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II fuhr die VfB Germania Halberstadt II am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Halberstadt/MTU. Die 54 Besucher des Friedensstadions Pl.4 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter schlugen die Gäste aus Ilsenburg mit 2:1 (2:0) knapp.

Leon-Joel Platz (VfB Germania Halberstadt II) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Halberstädter legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Jano Conrad der Torschütze (36.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

VfB Germania Halberstadt II führt mit 2:0 – Minute 36

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Marcel Reuss den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Ilsenburg erlangte (75.). Die Halberstädter sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt II – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

VfB Germania Halberstadt II: König – Platz, Eckert, Lippoldt (33. Zahn), Al-Ali (90. Edler), Tunsch, Conrad, Dannhauer, Genschmar, Theile (56. Bergmann), Wiedenbein

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Jungermann (76. Kolbe), Himburg (87. Kurtz), Hinze, Kunzel, Sielaff, Reuss, Watanabe (84. Kiefer Morobel), Donner, Gödeke, Hanns

Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (21.), 2:0 Jano Conrad (36.), 2:1 Marcel Reuss (75.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Axel Koch, Maik Binnebößel; Zuschauer: 54