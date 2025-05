Osterwieck/MTU. Der SV Eintracht Osterwieck und der SV 1890 Westerhausen II haben sich am Mittwoch in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 6:4 (2:1).

Tim Stingl (SV Eintracht Osterwieck) netzte nach 28 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Philipp Matzelt (41.) erzielt wurde.

SV Eintracht Osterwieck in Minute 41 2:0 in Führung

Dann kamen die zurückliegenden Westerhausener schließlich auch mal zum Zug: Friedrich Reitzig schoss und traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit, gefolgt von Marco Michaelis (52.). Unentschieden. Die Osterwiecker schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Lukas Klein schoss und traf in der 54. Minute, gefolgt von Christopher Kessler und Malte Bormann (72., 81.). Die Westerhausener blieben ihnen auf den Fersen. Til Gottschalck versenkte den Ball in Spielminute 82. Ärgerlicherweise lenkte der Westerhausener den Ball in der 89. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 6:3 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.04.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 17

Bereits vier Spielminuten später konnte Gottschalck (Westerhausen) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+3). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der SV Eintracht Osterwieck rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV 1890 Westerhausen II

SV Eintracht Osterwieck: Koch – Klein (63. Fischer), Kessler, Matzelt, Meyer, Bormann, Torbahn (63. Katzorke), Stingl, Riefenstahl, Großhennig, Gens

SV 1890 Westerhausen II: Röske – Michaelis, Werner, Ruch, Stockhaus, Bäcker (69. Maulhardt), Gottschalck, Fricke, Reitzig, Blume (85. Beyer), Sidibe

Tore: 1:0 Tim Stingl (28.), 2:0 Philipp Matzelt (41.), 2:1 Friedrich Reitzig (45.+2), 2:2 Marco Michaelis (52.), 3:2 Lukas Klein (54.), 4:2 Christopher Kessler (72.), 5:2 Malte Bormann (81.), 5:3 Til Gottschalck (82.), 6:3 Raik Ruch (89.), 6:4 Til Gottschalck (90.+3); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Jens Kamin, Marcel Galuba; Zuschauer: 100