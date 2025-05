Osterwieck/MTU. Osterwieck – Wernigerode: Nachdem der SV Eintracht Osterwieck an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit fünf Toren in Führung. Endstand: 6:1 (1:1).

Fabian Posselt (FC Einheit Wernigerode II) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Osterwieck steckte einmal Gelb ein (31.). Die Wernigeroder konterten in der 34. Spielminute. Diesmal war Robin Diefert der Torschütze.

SV Eintracht Osterwieck und FC Einheit Wernigerode II – 1:1 in Minute 34

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Einheit Wernigerode II kassierte jetzt einmal Gelb. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Osterwiecks Philipp Matzelt konnte seinem Team in Minute 52 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Wernigerode. Drei weitere Treffer durch Spieler Nummer 9 (65.), Spieler Nummer 5 (79.) und Spieler Nummer 14 (83.) mussten sie einstecken. Spielstand 5:1 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 25

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der FC Einheit Wernigerode II kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Diefert den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:1 erweiterte (90.). Damit war der Erfolg der Osterwiecker entschieden. Der SV Eintracht Osterwieck hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – FC Einheit Wernigerode II

SV Eintracht Osterwieck: Hildach – Meyer, Klein, Kessler (73. Bormann), Matzelt, Diefert, Scholz (73. Szymura), Stingl (81. Fischer), Gens, Großhennig (81. Donner), Riefenstahl

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Vollmer (74. Löscher), Steinke, Posselt, Clemens, Blecker, Hinze (84. Kläfker), Böhme, Herbst, Niehoff, Kodatis

Tore: 0:1 Fabian Posselt (5.), 1:1 Robin Diefert (34.), 2:1 Philipp Matzelt (52.), 3:1 Philipp Matzelt (65.), 4:1 Nick Riefenstahl (79.), 5:1 Malte Bormann (83.), 6:1 Robin Diefert (90.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Moritz Winter, Christian Bartholomäus; Zuschauer: 115