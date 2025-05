Osterwieck/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der SV Eintracht Osterwieck und der SV 1890 Westerhausen II am Mittwoch 6:4 (2:1) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Tim Stingl das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Philipp Matzelt den Ball ins Netz (41.).

SV Eintracht Osterwieck in Minute 41 2:0 in Führung

Der SV 1890 Westerhausen II war zwei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Friedrich Reitzig traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit, gefolgt von Marco Michaelis (52.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Osterwiecker legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Lukas Klein schoss und traf in Minute 54, gefolgt von Christopher Kessler und Malte Bormann (72., 81.). Es wollte den Osterwieckern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Til Gottschalck traf in der 82. Minute. Ärgerlicherweise lenkte der Westerhausener den Ball in der 89. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 6:3 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.04.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 17

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Gottschalck den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (90.+3). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Westerhausener aber nicht mehr wettmachen. Die Osterwiecker sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV 1890 Westerhausen II

SV Eintracht Osterwieck: Koch – Bormann, Matzelt, Gens, Riefenstahl, Großhennig, Stingl, Torbahn (63. Katzorke), Kessler, Meyer, Klein (63. Fischer)

SV 1890 Westerhausen II: Röske – Werner, Bäcker (69. Maulhardt), Sidibe, Gottschalck, Reitzig, Blume (85. Beyer), Stockhaus, Fricke, Michaelis, Ruch

Tore: 1:0 Tim Stingl (28.), 2:0 Philipp Matzelt (41.), 2:1 Friedrich Reitzig (45.+2), 2:2 Marco Michaelis (52.), 3:2 Lukas Klein (54.), 4:2 Christopher Kessler (72.), 5:2 Malte Bormann (81.), 5:3 Til Gottschalck (82.), 6:3 Raik Ruch (89.), 6:4 Til Gottschalck (90.+3); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Jens Kamin, Marcel Galuba; Zuschauer: 100