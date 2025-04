Thale/MTU. In der dachbleche24 Wolfsberg-Arena haben 65 Fußballfans am Sonntag das Match zwischen dem SV 1890 Westerhausen II und dem SV Langenstein verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es nicht besser aus. Doch dann brachte Christoph Pinta via Strafstoß die Gäste in Führung (77.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 22

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen II – SV Langenstein

SV 1890 Westerhausen II: M. Werner – Lindenberg, Bäcker, Kittke, Demirovic, Sidibe, Fricke, Reitzig, Gottschalck (85. Ruch), S. Werner, Michaelis (50. Stockhaus)

SV Langenstein: Eitz – Bellan, Gifhorn, Schulmeyer (73. Neutzner), Rappe, Hochschild (61. Eska), Heine, Ferdenus, Pinta (90. Herrmann), Schulze, Holtzheuer (81. Herrmann)

Tore: 0:1 Christoph Pinta (77.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Steffen Köhler, Niclas Pöschel; Zuschauer: 65