Fußball-Landesklasse 3: Am vergangenen Freitag war der SV 1890 Westerhausen II gegenüber dem SV Eintracht Osterwieck machtlos und wurde 0:3 (0:0) besiegt.

Thale/MTU. Das Match zwischen Westerhausen und Osterwieck ist mit einer klaren 0:3 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 19 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Tim Stingl das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (64.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor – wieder durch Stingl (78.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2024, 18.30 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

SV 1890 Westerhausen II hinkt 0:2 hinterher – 78. Minute

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Osterwieck noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Philipp Matzelt (Osterwieck) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 0:3 verließen die Osterwiecker den Platz als Sieger. In Spielminute 93 handelte sich der SV 1890 Westerhausen II noch eine Gelbe Karte ein. Der SV 1890 Westerhausen II rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen II – SV Eintracht Osterwieck

SV 1890 Westerhausen II: M. Werner – Maulhardt, Stockhaus, Lehmann, Blume, Gottschalck, Kittke, Reitzig, Helmdag, S. Werner, Yamamoto

SV Eintracht Osterwieck: Koch – Katzorke (85. Duwensee), Torbahn, Stingl, Meyer, Gens (85. Großhennig), Herrmann, Riefenstahl (46. Bormann), Matzelt, Diefert (79. Lindau), Kessler

Tore: 0:1 Tim Stingl (64.), 0:2 Tim Stingl (78.), 0:3 Philipp Matzelt (90.+1); Schiedsrichter: Sarah Röschel (Elbingerode); Assistenten: Markus Mende, Thomas Schmidt; Zuschauer: 90