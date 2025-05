Am 25. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnte sich der SV 1890 Westerhausen II vor 110 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den Quedlinburger SV freuen.

Thale/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 110 Besuchern der dachbleche24 Wolfsberg-Arena geboten. Die Westerhausener waren den Gästen aus Quedlinburger mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Ronny Borchardt das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Westerhausen noch einen drauf: In Minute 62 wurde das zweite Tor durch Marco Michaelis erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 25

SV 1890 Westerhausen II führt in Minute 62 mit 2:0

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Michaelis, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (74.).

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen II – Quedlinburger SV

SV 1890 Westerhausen II: Werner – Lindenberg, Demirovic, Michaelis, Reitzig (85. Blume), Stockhaus, Borchardt (85. Ruch), Kittke (75. Sidibe), Gottschalck (58. Maulhardt), Fricke, Stender

Quedlinburger SV: Bachor – Möller (46. Arbeiter), Henneberg (46. Zander), Deiters, Rink, Spannaus, Brunner, Soyka (71. Rieneckert), Pflug, Stertz, Lindow (80. Fritsch)

Tore: 1:0 Ronny Borchardt (35.), 2:0 Marco Michaelis (62.), 3:0 Marco Michaelis (74.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Nick Seydlitz, Nils Ole Schäfer; Zuschauer: 110