Der SC Germ.1993 Kroppenstedt erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 53 Fußballfans einen klaren 4:1 (3:1)-Sieg gegen den SV Einheit Bernburg.

Kroppenstedt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 53 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 1 geboten. Die Kroppenstedter setzten sich souverän mit 4:1 (3:1) gegen die Gäste aus Bernburg durch.

Michael Zeppernick (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Mohammad Wais Salehzada (14.) erzielt wurde.

SC Germ.1993 Kroppenstedt Kopf an Kopf mit SV Einheit Bernburg – 1:1 in Minute 14

Daniel Tobisch traf für Kroppenstedt gleich mehrmals in Minute 27 und 44. Spielstand 3:1 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Nur kurz darauf gelang es Manuel Hoffmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 auszubauen (48.). Die Kroppenstedter haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – SV Einheit Bernburg

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Peschek (61. Bode), Tobisch, Conrad, Helbig, Hoffmann, Liehr, Zeppernick (82. Franke), Böttger (82. R. Mohr), Stein, Gruhle (61. Burger)

SV Einheit Bernburg: Käding – Ehrich, Walter, Krüger, Salehzada (68. Malz), Kohl (51. Henze), Pundzin, Weber, Fischer, Kupka, Schaaf

Tore: 1:0 Michael Zeppernick (10.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (14.), 2:1 Daniel Tobisch (27.), 3:1 Daniel Tobisch (44.), 4:1 Manuel Hoffmann (48.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Felix Rausch; Zuschauer: 53