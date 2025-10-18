weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ergebnis 7. Spieltag: Quedlinburger SV verliert knapp gegen FC Einheit Wernigerode II mit 0:1

Mit einer Niederlage für den Quedlinburger SV endete der 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Einheit Wernigerode II mit 0:1 (0:1).

Aktualisiert: 19.10.2025, 08:51

Quedlinburg/MTU. Auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 haben 50 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem Quedlinburger SV und dem FC Einheit Wernigerode II verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:1).

Nach gerade einmal 14 Minuten brachte Florian Mursel Foltis die Gäste in Führung.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr
  • Austragungsort: Quedlinburg
  • Wettbewerb: Landesklasse 3
  • Spieltag: 7

Die Quedlinburgerer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – FC Einheit Wernigerode II

Quedlinburger SV: Köhne – Meves (46. Apel), Pflug, Brunner, Beti (59. Bode), Hamann, Struckmeyer, Spannaus (68. Lindow), Möller, Stertz (59. Arbeiter), Hahn
FC Einheit Wernigerode II: Danielack – Reitmann (81. Leventyüz), Kläfker, Niehoff (46. Schmidt), Vollmer, Blecker, Kodatis, Foltis, Clemens (46. Beddigs), Peszt, Böhme
Tore: 0:1 Florian Mursel Foltis (14.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 50