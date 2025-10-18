Ergebnis 7. Spieltag Quedlinburger SV verliert knapp gegen FC Einheit Wernigerode II mit 0:1
Mit einer Niederlage für den Quedlinburger SV endete der 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Einheit Wernigerode II mit 0:1 (0:1).
Quedlinburg/MTU. Auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 haben 50 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem Quedlinburger SV und dem FC Einheit Wernigerode II verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:1).
Nach gerade einmal 14 Minuten brachte Florian Mursel Foltis die Gäste in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Quedlinburg
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 7
Die Quedlinburgerer sind auf Platz neun gerutscht.
Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – FC Einheit Wernigerode II
Quedlinburger SV: Köhne – Meves (46. Apel), Pflug, Brunner, Beti (59. Bode), Hamann, Struckmeyer, Spannaus (68. Lindow), Möller, Stertz (59. Arbeiter), Hahn
FC Einheit Wernigerode II: Danielack – Reitmann (81. Leventyüz), Kläfker, Niehoff (46. Schmidt), Vollmer, Blecker, Kodatis, Foltis, Clemens (46. Beddigs), Peszt, Böhme
Tore: 0:1 Florian Mursel Foltis (14.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 50