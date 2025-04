Der Quedlinburger SV hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen den FC Hettstedt mit 1:4 (0:1).

Quedlinburg/MTU. Das Match zwischen Quedlinburger und Hettstedt ist mit einer deutlichen 1:4 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Sviatoslav Svitiukha (FC Hettstedt e.V.) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Hettstedt noch einen drauf: In Minute 57 wurde das zweite Tor durch Tom Wienholz erzielt.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jason Phillipp Lettau traf in Minute 66 und Wienholz in Minute 69. Spielstand 4:0 für den FC Hettstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 22

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Kevin Orlando Mata Sanabria, den Ball ins Netz zu befördern und den Quedlinburgerern noch ein Tor zu verschaffen (79.). In Spielminute 88 handelte sich der Quedlinburger SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – FC Hettstedt

Quedlinburger SV: Bachor – Fritsch (70. Deiters), Beti, Spannaus (66. Zander), Pflug, Arbeiter (66. Mata Sanabria), Rink, Brunner, Hahn (57. Lindow), Struckmeyer, Geuer (73. Soyka)

FC Hettstedt: Barthel – Krey, Krey, Doberenz, Döring (59. Honigmann), Svitiukha, Prokhorenko, Stein, Kosko, Lettau (85. Budyakov), Wienholz

Tore: 0:1 Sviatoslav Svitiukha (29.), 0:2 Tom Wienholz (57.), 0:3 Jason Phillipp Lettau (66.), 0:4 Tom Wienholz (69.), 1:4 Kevin Orlando Mata Sanabria (79.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Hossein Emir Alizadeh, Tobias Schläger; Zuschauer: 80