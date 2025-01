Oschersleben/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen Oscherslebener SC und Eilslebener SV mit einem torarmen 0:1 (0:0). 306 Zuschauer waren im Jahnstadion live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Markus Mende (Elbingerode) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Oscherslebener (54., 65.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann brachte Marcus-Antonio Bach die Gäste in Führung (78.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 3

Die Oscherslebener sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Oscherslebener SC – Eilslebener SV

Oscherslebener SC: Lenhard – Neugebauer, Müller, Kittel, Gödecke, Doerge, Rus, Niebuhr (72. Wiedecke), Klein, Welz (80. Seiffert), Lessmann

Eilslebener SV: Bergeest – Hasse (33. Bach), Haus, Weber (62. Ruprecht), Reber, Hampel (73. Matthies), Klimek, Sacher, Falk, Wittek, Köhler (73. Wilke)

Tore: 0:1 Marcus-Antonio Bach (78.); Schiedsrichter: Markus Mende (Elbingerode); Assistenten: Sarah Röschel, Thomas Schmidt; Zuschauer: 306