Fußball-Landesklasse 3: Der Heimvorteil half dem SV Darlingerode/Drübeck am Sonntag nicht, als er sich vor 240 Fans mit 1:4 (0:2) gegen den SV Eintracht Osterwieck verabschieden musste.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Das Match zwischen Darlingerode/Drübeck und Osterwieck ist mit einer deutlichen 1:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Tim Stingl traf für den SV Eintracht Osterwieck in Spielminute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Osterwiecker waren aber noch nicht fertig: In Minute 39 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Stingl.

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Stingl traf in Minute 50 und Etienne Katzorke in Minute 81. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Nils Keil den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für das Team aus Darlingerode/Drübeck erlangte (84.). Die Ilsenburger sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – SV Eintracht Osterwieck

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Trute, Kühne, Braitmaier, Boje (46. Festerling), Keck, Rogacki (88. Gallert), Niehoff, Lüderitz (65. Krebs), Stretzel (75. Wachsmuth), Keil

SV Eintracht Osterwieck: Marchlewsky – Schmidt (77. Großhennig), Meyer, Matzelt (77. Katzorke), Stingl, Klein (46. Badstübner), Dzial (65. Kessler), Hildach (65. Steinke), Gens, Badstübner, Krumpach

Tore: 0:1 Tim Stingl (21.), 0:2 Tim Stingl (39.), 0:3 Tim Stingl (50.), 0:4 Etienne Katzorke (81.), 1:4 Nils Keil (84.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Fynn Stahnke, Carlo Sebastian Dattko; Zuschauer: 240