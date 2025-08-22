Für den SC Germ.1993 Kroppenstedt endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Plötzkau 1921 mit 1:2 (0:0).

Kroppenstedt/MTU. Die Begegnung zwischen dem SC Germ.1993 Kroppenstedt und dem SV Plötzkau 1921 hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Plötzkau auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:2 (0:0) für sich.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits gut in Gange, als Manuel Hoffmann für Kroppenstedt traf und in Spielminute 64 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Kroppenstedter konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Tobias Reiners der Torschütze (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Minute 65 SC Germ.1993 Kroppenstedt auf Augenhöhe mit SV Plötzkau 1921 – 1:1

Die Plötzkauer wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite räumte Erik Rene Gebbert für Paul Hoppe den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende der Partie sollte es dem SV Plötzkau 1921 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Paul Hoppe den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+3). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Plötzkauer aber nicht mehr wettmachen. Die Kroppenstedter sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Tobisch, Hoffmann, Bode, Zeppernick, Sommermeyer, Liehr, Böttger, Burger, Helbig, Peschek

SV Plötzkau 1921: Wedding – Gruschetzki, Sack, Beck, Christmann, Hesse, Van Linthout, Gebbert (68. Hoppe), Fechtner (61. Döltz), Kluge, Reiners

Tore: 1:0 Manuel Hoffmann (64.), 1:1 Tobias Reiners (65.), 1:2 Paul Hoppe (90.+3); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Thomas Schmidt, Lukas Simon; Zuschauer: 97