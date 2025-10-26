Fußball-Landesklasse 3: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber SV Langenstein vor 64 Zuschauern gegen den Quedlinburger SV mit einem überlegenen 6:0 (1:0) durch.

Langenstein/MTU. 6:0 (1:0) in Langenstein: Ganze sechs Bälle hat das Team von Matthias Pokorny, der SV Langenstein, am Sonntag im Tor der Gegner aus Quedlinburger untergebracht.

Es waren schon 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Janne Andreas Neutzner für Langenstein traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor konnten die Langensteiner in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Daniel Holtzheuer den Ball ins Netz.

52. Minute: SV Langenstein liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Maximilian Krumnow traf in Minute 73, Richard Götting in Minute 80 und Neutzner in Minute 81. Spielstand 5:0 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Nur kurz darauf gelang es Götting, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:0 zu festigen (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – Quedlinburger SV

SV Langenstein: Eitz – Hanke (75. Liebing), Ferdenus, Schulze, Neutzner, Bellan (46. Gifhorn), Priese, Krumnow, Holtzheuer (62. Götting), Rappe (62. Hoeft), Pinta (80. Schulmeyer)

Quedlinburger SV: Demchenko – Apel, Filippov, Spannaus, Stertz (75. Bode), Pflug (67. Möller), Deiters, Hamann (79. Rink), Beti, Brunner (90. Meves), Lindow (32. Gabriel)

Tore: 1:0 Janne Andreas Neutzner (25.), 2:0 Daniel Holtzheuer (52.), 3:0 Maximilian Krumnow (73.), 4:0 Richard Götting (80.), 5:0 Janne Andreas Neutzner (81.), 6:0 Richard Götting (84.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Finn Kreisel; Zuschauer: 64