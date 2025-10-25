Eine bittere Schlappe erlitt der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den SV Eintracht Osterwieck. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 127 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Ilsenburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Jörg Treziak. Der Trainer von Ilsenburg musste seine Mannschaft bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Osterwieck beobachten.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Ilsenburger Gastgeber bereit: Nur zwei Minuten nach Spielstart lenkte Nick Urban den Ball ins eigene Tor und brachte den Osterwieckern unerwartet die Führung (2.). Die Osterwiecker legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Robin Diefert der Torschütze (10.).

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II liegt 0:2 zurück – Minute 10

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Kevin Hildach traf in Minute 44 und Lukas Klein in Minute 59. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der SV Eintracht Osterwieck steckte einmal Gelb ein. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Das letzte Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Hildach den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 verfestigte (70.). Damit war der Triumph der Osterwiecker entschieden.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SV Eintracht Osterwieck

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Reuss (86. Sielaff), Klaus, Urban, Berndt, Abel, Hinze (56. Waldmann), Kuthe (74. Kiefer Morobel), Donner, Hotopp, Hanns

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Hildach, Meyer, Krumpach, Dzial, Klein, Steinke, Gens, Badstübner (65. Schmidt), Kessler (65. Bormann), Diefert (65. Badstübner)

Tore: 0:1 Nick Urban (2.), 0:2 Robin Diefert (10.), 0:3 Kevin Hildach (44.), 0:4 Lukas Klein (59.), 0:5 Kevin Hildach (70.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Finn Kreisel, Frank Hoffmann; Zuschauer: 127