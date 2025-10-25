Eine herbe Schlappe erlitt der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den SV Eintracht Osterwieck. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 127 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Ilsenburger Gastgeber bereit: Nur zwei Minuten nach Spielbeginn lenkte Nick Urban den Ball ins eigene Tor und brachte den Osterwieckern unerwartet die Führung (2.). Die Osterwiecker legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Robin Diefert der Torschütze (10.).

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Kevin Hildach traf in Minute 44 und Lukas Klein in Minute 59. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der SV Eintracht Osterwieck kassierte einmal Gelb. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach der Pause gelang es Hildach, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu erweitern (70.).

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SV Eintracht Osterwieck

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Urban, Hanns, Reuss (86. Sielaff), Hotopp, Berndt, Hinze (56. Waldmann), Abel, Klaus, Donner, Kuthe (74. Kiefer Morobel)

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Dzial, Gens, Hildach, Badstübner (65. Schmidt), Kessler (65. Bormann), Klein, Steinke, Meyer, Krumpach, Diefert (65. Badstübner)

Tore: 0:1 Nick Urban (2.), 0:2 Robin Diefert (10.), 0:3 Kevin Hildach (44.), 0:4 Lukas Klein (59.), 0:5 Kevin Hildach (70.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Finn Kreisel, Frank Hoffmann; Zuschauer: 127