Ilsenburg/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der Oscherslebener SC am Samstag 6:4 (4:1) getrennt.

Theo Palka (FSV Grün-Weiß Ilsenburg II) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Ilsenburger legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Jakob Donner der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (20.).

Minute 20: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II führt mit zwei Toren

Die Ilsenburger erhöhten noch einmal. Marcel Reuss schoss und traf in Spielminute 39, gefolgt von Niclas Bollmann (45.+1.). Oschersleben legte nochmal vor. Rico Wiedecke verschaffte ihrem Team vier weitere Tore (45.+2., 46., 53., 72.). 4:4. Die Ilsenburger revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Donner traf in Spielminute 83 noch einmal per Strafstoß. Spielstand 5:4 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 20

Nur kurz darauf gelang es Palka, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:4 zu erweitern (88.). Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – Oscherslebener SC

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Hanns, Eyermann, Gödeke, Palka, Reuss (85. Klaus), Donner, Bollmann, Kunzel (90. Bräunel), Berndt, Hotopp

Oscherslebener SC: Lenhard – Klein (46. Specht), Lessmann, Daxha, Wiedecke (85. Welz), Doerge (46. Künne), Kittel, Gödecke, Müller, Krausmann, Rus (90. Mohamadi)

Tore: 1:0 Theo Palka (11.), 2:0 Jakob Donner (20.), 3:0 Marcel Reuss (39.), 4:0 Niclas Bollmann (45.+1), 4:1 Rico Wiedecke (45.+2), 4:2 Rico Wiedecke (46.), 4:3 Martin Gödecke (53.), 4:4 Mykola Rus (72.), 5:4 Jakob Donner (83.), 6:4 Theo Palka (88.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Jan Erik Göbecke, Florian Pascal Neumann; Zuschauer: 62