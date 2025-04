Der FC Hettstedt hatte am Donnerstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen die VfB Germania Halberstadt II mit 1:4 (0:2).

Hettstedt/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Markus Herrmann. Der Trainer von Hettstedt musste sein Team bei einer 1:4 (0:2)-Niederlage gegen Halberstadt beobachten.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Leon-Joel Platz für Halberstadt traf und nach nur eine Minute die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Halberstädter legten in der 36. Minute nach. Wieder war Platz der Torschütze.

36. Minute: FC Hettstedt mit 0:2 im Rückstand

Es sah nicht gut aus für den FC Hettstedt. In Minute 56 schaffte es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Jan-Erik Allner traf für Halberstadt in Minute 78. Spielstand 3:1 für die VfB Germania Halberstadt II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.04.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 16

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Rustam Mussin wurde für Lucas Doberenz eingesetzt und Oliver Vollmann für Abdulrahim Alkabib. Auf der Gastseite verließen Jan-Erik Allner für Chris Oliver Müller und Leon-Joel Platz für Florian Jason Hartleib den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der 90. Minute gelang es Adil Masic, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 zu festigen (90.).

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – VfB Germania Halberstadt II

FC Hettstedt: N. Honigmann – Döring, Alkabib (81. Vollmann), Doberenz (81. Mussin), Prokhorenko, Kosko, M. Krey, Stein, Wienholz, Svitiukha, T. L. Krey (76. P. Honigmann)

VfB Germania Halberstadt II: Giebel – Dani, Müller, Altin, Platz (86. Hartleib), Steinke (46. Eckert), Allner (80. Müller), Huber, Matthias, Conrad, Genschmar

Tore: 0:1 Leon-Joel Platz (1.), 0:2 Leon-Joel Platz (36.), 1:2 Sviatoslav Svitiukha (56.), 1:3 Jan-Erik Allner (78.), 1:4 Adil Masic (90.); Schiedsrichter: Emilio Pepe Krauße (Magdeburg); Assistenten: Axel Bänsch, Kristian Zeißig; Zuschauer: 50