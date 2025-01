Hettstedt/MTU. 9:0 (5:0) in Hettstedt: Ganze neun Bälle hat die Mannschaft von Markus Herrmann, der FC Hettstedt, am Samstag im Tor der Besucher aus Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun untergebracht.

Das erste Tor wurde kurz nach Kick-Off erzielt, als Paul Ludwig Stein für Hettstedt traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Yurii Kosko den Ball ins Netz (7.).

Minute 7: FC Hettstedt liegt mit 2:0 vorne

Dann konnte Hettstedt einen zusätzlichen Erfolg erzielen. Tom Wienholz traf in Minute 13, gefolgt von Sviatoslav Svitiukha (34.). Zu all dem Jammer lenkte der Börder den Ball in der 40. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Jason Phillipp Lettau schoss und traf in der 56. Spielminute, gefolgt von Stein und Hennadii Herasymenko (65., 84.). Spielstand 8:0 für den FC Hettstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Hettstedt e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten hatten sie bereits.

Nach wenigen Momenten gelang es Svitiukha, den Ball erneut ins Netz zu befördern (87.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr..

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun

FC Hettstedt: Meinicke – Kosko, H. Alkabib (53. B. Alkabib), Stein, Doberenz (73. Herasymenko), M. Krey, Svitiukha, T. L. Krey (84. Hohmuth), Wienholz, Döring, Lettau

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun: Paternoga – Frost, Hartmann, Beck, Frost, Minkus (71. Ruge), Schmidt (71. Michael), Beyer, Hartmann, Anhalt (62. Winter), Michael

Tore: 1:0 Paul Ludwig Stein (4.), 2:0 Yurii Kosko (7.), 3:0 Tom Wienholz (13.), 4:0 Sviatoslav Svitiukha (34.), 5:0 Michael Frost (40.), 6:0 Jason Phillipp Lettau (56.), 7:0 Paul Ludwig Stein (65.), 8:0 Hennadii Herasymenko (84.), 9:0 Sviatoslav Svitiukha (87.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Julian Helbig, Czeslaw Przygocki; Zuschauer: 60