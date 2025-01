Der FC Einheit Wernigerode II sicherte sich am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 3:2 (1:2)-Heimsieg gegen den SV 1890 Westerhausen II.

Wernigerode/MTU. Der FC Einheit Wernigerode II und der SV 1890 Westerhausen II haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (1:2).

Marcus Bäcker traf für den SV 1890 Westerhausen II in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Westerhausener konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Robert Schmidt der Torschütze (19.).

1:1 für FC Einheit Wernigerode II und SV 1890 Westerhausen II – Minute 19

Tor Nummer drei schoss Robert Bendzko für Westerhausen (38.). Die Partie blieb spannend. Robert Schmidt traf für Wernigerode (68). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Nik Julien Hinze wurde für Bastian Böhme eingesetzt und Phillip Valentin Herbst für Justin Steinke. Auf der Gastseite verließen Maximilian Kurtz für Sebastian Evers und Robert Bendzko für Michel Kronberg den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen II kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Nik Julien Hinze den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Wernigerode sicherte (87.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – SV 1890 Westerhausen II

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Böhme (73. Hinze), Clemens, Stammer, Schmidt, Danielack, Kodatis, Reitmann, Steinke (83. Herbst), Vollmer (87. Posselt), Foltis

SV 1890 Westerhausen II: Yamamoto – Bendzko (83. Kronberg), Bäcker, Vargas, Kurtz (72. Evers), Werner, Blume, Stockhaus, Stender, Lehmann (55. Maulhardt), Mautner

Tore: 0:1 Marcus Bäcker (17.), 1:1 Robert Schmidt (19.), 1:2 Robert Bendzko (38.), 2:2 Robert Schmidt (68.), 3:2 Nik Julien Hinze (87.); Schiedsrichter: Moritz Winter (Halberstadt); Assistenten: Carsten Gacksch, Dieter Splettstößer; Zuschauer: 34