Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 erzielte der Gastgeber Germania Wernigerode gegen den Quedlinburger SV ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Wernigerode/MTU. Mit einem Unentschieden sind die Germania Wernigerode und der Quedlinburger SV am Samstag auseinander gegangen. 51 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Kohlgarten / Platz 1.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) zwei Gelbe Karten an die Gäste (31., 37.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Christopher Seil, als Anton Mittag für Wernigerode traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 44 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Minute 46 Germania Wernigerode gleichauf mit Quedlinburger SV – 1:1

Nur zwei Spielminuten später konnte Nico Stertz (Quedlinburger) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Quedlinburger erreichen (46.). In Spielminute 87 handelte sich die Germania Wernigerode noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Quedlinburger SV

Germania Wernigerode: Berger – Mock, Müller, A. Seil, L. T. Hahne (71. Stechhahn), M. Hahne (60. Beck), Mittag (60. Wagner), Kugenbuch (46. Blume), Thiel (46. Sölle), Krokowski, S. Seil

Quedlinburger SV: Bachor – Lindow, Filippov, Pflug (90. Henneberg), Spannaus, Möller (62. Struckmeyer), Deiters, Brunner, Stertz (71. Bode), Apel (77. Fritsch), Hamann

Tore: 1:0 Anton Mittag (44.), 1:1 Nico Stertz (46.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Andreas Weller; Zuschauer: 51