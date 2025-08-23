Ergebnis 1. Spieltag Duell zwischen Germania Wernigerode und Quedlinburger SV endet unentschieden 1:1
Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 erzielte der Gastgeber Germania Wernigerode gegen den Quedlinburger SV ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.
Wernigerode/MTU. Mit einem Unentschieden sind die Germania Wernigerode und der Quedlinburger SV am Samstag auseinander gegangen. 51 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Kohlgarten / Platz 1.
Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) zwei Gelbe Karten an die Gäste (31., 37.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Christopher Seil, als Anton Mittag für Wernigerode traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 44 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Wernigerode
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 1
Minute 46 Germania Wernigerode gleichauf mit Quedlinburger SV – 1:1
Nur zwei Spielminuten später konnte Nico Stertz (Quedlinburger) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Quedlinburger erreichen (46.). In Spielminute 87 handelte sich die Germania Wernigerode noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder sind auf Platz fünf gerutscht.
Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Quedlinburger SV
Germania Wernigerode: Berger – Mock, Müller, A. Seil, L. T. Hahne (71. Stechhahn), M. Hahne (60. Beck), Mittag (60. Wagner), Kugenbuch (46. Blume), Thiel (46. Sölle), Krokowski, S. Seil
Quedlinburger SV: Bachor – Lindow, Filippov, Pflug (90. Henneberg), Spannaus, Möller (62. Struckmeyer), Deiters, Brunner, Stertz (71. Bode), Apel (77. Fritsch), Hamann
Tore: 1:0 Anton Mittag (44.), 1:1 Nico Stertz (46.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Andreas Weller; Zuschauer: 51