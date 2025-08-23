Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Germania Wernigerode und Quedlinburger SV am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3.

Wernigerode/MTU. Mit einem Gleichstand sind die Germania Wernigerode und der Quedlinburger SV am Samstag auseinander gegangen. 51 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Kohlgarten / Platz 1.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) zwei Gelbe Karten an die Gäste (31., 37.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Christopher Seil vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Anton Mittag das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (44.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

1:1 im Duell zwischen Germania Wernigerode und Quedlinburger SV – Minute 46

Bereits zwei Minuten darauf konnte Nico Stertz (Quedlinburger) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Quedlinburger erzielen (46.). In Spielminute 87 handelte sich die Germania Wernigerode noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Quedlinburger SV

Germania Wernigerode: Berger – L. T. Hahne (71. Stechhahn), Kugenbuch (46. Blume), Thiel (46. Sölle), S. Seil, Mittag (60. Wagner), Krokowski, Müller, A. Seil, Mock, M. Hahne (60. Beck)

Quedlinburger SV: Bachor – Filippov, Brunner, Lindow, Stertz (71. Bode), Hamann, Spannaus, Deiters, Pflug (90. Henneberg), Möller (62. Struckmeyer), Apel (77. Fritsch)

Tore: 1:0 Anton Mittag (44.), 1:1 Nico Stertz (46.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Andreas Weller; Zuschauer: 51