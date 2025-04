Wernigerode/MTU. Die 23 Beobachter im Mannsberg-Stadion haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber FC Einheit Wernigerode II ein ernüchterndes 0:6 (0:1) hinnehmen musste.

Es waren bereits 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Mykola Rus für Oschersleben traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor konnten die Oscherslebener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Niclas Müller den Ball ins Netz.

Dann verbuchten die Oscherslebener noch einen Erfolg. Martin Gödecke versenkte den Ball in der 56. Spielminute per Strafstoß. Zu all dem Jammer lenkte der Wernigeroder den Ball in der 66. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Rus schoss und traf in der 76. Spielminute ein weiteres Mal. Spielstand 5:0 für den Oscherslebener SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 23

In der Nachspielzeit nutzte der Oscherslebener SC noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Florab Daxha (Oschersleben) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+1). Mit 6:0 gingen die Oscherslebener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Oscherslebener SC

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Böhme, Posselt, Herbst, Niehoff (67. Hinze), Kodatis (30. Kleiner), Vollmer, Bogumil (81. Rautenstein), Blecker, Peszt (55. Danielack), Clemens

Oscherslebener SC: Lenhard – Lessmann, Gödecke, Specht (81. Welz), Rus, Niebuhr, Müller (60. Daxha), Klein, Krausmann, Künne, Doerge

Tore: 0:1 Mykola Rus (24.), 0:2 Niclas Müller (48.), 0:3 Martin Gödecke (56.), 0:4 Marcus Niehoff (66.), 0:5 Mykola Rus (76.), 0:6 Florab Daxha (90.+1); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Philipp Hüttner; Zuschauer: 23