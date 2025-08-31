Ein 2:2 (2:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und Blankenburger FV am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3.

Ilsenburg/MTU. Nach einer aufregenden Aufholjagd haben sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der Blankenburger FV am Sonntag 2:2 (2:0) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Marinus Hartmut Udo Hotopp für Ilsenburg traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Ilsenburger legten in der 43. Minute nach. Diesmal war Theo Palka der Torschütze.

Zweite Halbzeit: Blankenburg lag 2:0 zurück. In Minute 49 jedoch wendete sich das Blatt: Luca Schnabel startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

21 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Simon Müller (Blankenburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Blankenburg erzielen (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Blankenburger FV beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben sowie einer Roten Karte (91.). Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – Blankenburger FV

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Habel (73. Reuss), Donner, Berndt (73. Sielaff), Gödeke, Hinze (70. Watanabe), Hotopp (70. Urban), Bollmann, Jungermann, Palka, Hanns

Blankenburger FV: Effler – Kuhbach, Schröder (90. Pluskat), Schinke (46. Schnabel), Reinhardt, Heindorf (87. König), Müller, Lepetit (46. Klebe), Krause, Matthes, Kupke

Tore: 1:0 Marinus Hartmut Udo Hotopp (1.), 2:0 Theo Palka (43.), 2:1 Luca Schnabel (49.), 2:2 Simon Müller (66.); Zuschauer: 205