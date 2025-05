Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 errangen Fabian Dilge und sein Team Eilslebener SV gegen den SV 1890 Westerhausen II – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:1 (4:1) wider.

Eilsleben/MTU. Die Eilslebener haben am Samstag dem Gegner aus Westerhausen souveräne sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:1 (4:1) gingen sie vom Platz.

Schon kurz nach Spielstart schoss Benjamin Sacher das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Die Eilslebener legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Carlo Bernd Köhler der Torschütze (19.).

Minute 19: Eilslebener SV liegt mit 2:0 vorne

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Sacher konnte in Minute 30 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV 1890 Westerhausen II. In Minute 38 gelang es Spieler Nummer 13 noch, die Ehre der Westerhausener zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Til Weber traf für Eilsleben in Minute 43 und Ole Stolte in Minute 69. Spielstand 5:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 26

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Eilslebener SV kassierte einmal Gelb. Der SV 1890 Westerhausen II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Lukas Hoppe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:1 zu festigen (85.). Die Eilslebener sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV 1890 Westerhausen II

Eilslebener SV: Hinrichs – Wittek, Sacher (78. Blume), Hampel, Klimek (67. Hoppe), Köhler, Derda, Roloff, Stolte, Haus, Weber (70. Pitschmann)

SV 1890 Westerhausen II: Röske – Werner, Blum, Stender, Fricke, Rathsack, Beyer, Gabriel, Michaelis, Gottschalck, Ribeiro De Oliveira

Tore: 1:0 Benjamin Sacher (10.), 2:0 Carlo Bernd Köhler (19.), 3:0 Benjamin Sacher (30.), 3:1 Kai Rathsack (38.), 4:1 Til Weber (43.), 5:1 Ole Stolte (69.), 6:1 Lukas Hoppe (85.); Schiedsrichter: Tonio Petzsch (Magdeburg); Assistenten: Valentin Ochel, Johann Eisfeld; Zuschauer: 64