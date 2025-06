Der Quedlinburger SV unter Leitung von Coach Mario Fehnle feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 72 Besuchern des GutsMuths-Stadions geboten. Die Quedlinburgerer setzten sich deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Gäste aus Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun durch.

Dustin Arbeiter (Quedlinburger SV) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Erneut setzte Arbeiter den Ball ins Netz (12.).

12. Minute: Quedlinburger SV in Führung dank zwei Treffern von Dustin Arbeiter – 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Wayne Odhiambo Beti traf in Minute 56 und Till Brunner in Minute 74. Spielstand 4:0 für den Quedlinburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 29

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Brunner den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 festigte (81.). Damit war der Triumph der Quedlinburgerer entschieden. In Spielminute 81 handelte sich der SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun

Quedlinburger SV: Bachor – Arbeiter (52. Beti), Rieneckert, Deiters, Struckmeyer (78. Henneberg), Möller, Brunner (87. Soyka), Hamann, Spannaus, Pflug, Stertz (59. Kläfker)

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun: Paternoga – Karasch (46. Pflug), Michael, Schmidt, Anhalt, Barbe, Hartmann, Minkus (85. Neumann), Witte, Beck (67. Frost), Frost (56. Köhler)

Tore: 1:0 Dustin Arbeiter (5.), 2:0 Dustin Arbeiter (12.), 3:0 Wayne Odhiambo Beti (56.), 4:0 Till Brunner (74.), 5:0 Till Brunner (81.); Schiedsrichter: Maximilian Soppa (Magdeburg); Assistenten: Klaus Stock, Stefan Mattauch; Zuschauer: 72