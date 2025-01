Eine bittere Schlappe erlitt die TSG CALBE - I.Herren an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den FC Einheit Wernigerode II. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 50 Zuschauern mit 2:6 (2:3).

Calbe/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich die TSG CALBE - I.Herren und der FC Einheit Wernigerode II am Samstag 2:6 (2:3) getrennt.

Das erste Tor wurde kurz nach Kick-Off erzielt, als Pascal Weber für CALBE traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Calber konterten in der 20. Spielminute. Diesmal war Justin Steinke der Torschütze.

Spielstand 1:1. Das Wernigeroder Team legte weiter vor und erlangte einen Vorsprung. Robert Schmidt schoss und traf in der 31. Spielminute. Die Calber blieben ihnen auf den Fersen. Weber schoss und traf in der 33. Minute noch einmal. 2:2. Der FC Einheit Wernigerode II konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Robert Schmidt verschaffte seinem Team drei weitere Tore (40., 68., 78.). Spielstand 5:2 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Calbe

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

In den letzten Minuten versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Bennet Sülzle kam rein für Lennert Reichmann. Auf der Gastseite sprangen Niclas Kodatis für Rouven Blecker und Michel Reitmann für Patrik Peszt ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Fabian Posselt (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 2:6 verließen die Wernigeroder den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TSG CALBE - I.Herren – FC Einheit Wernigerode II

TSG CALBE - I.Herren: Töpfl – Zapke, Stegemann, Eckert, Weber, Kober (72. Krüger), Gumtz (57. Reichmann), Gündling, Klotz, Heyse (67. Küstermann), Warthmann (26. J. Sülzle)

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Beddigs, Vollmer (62. Riemann), Schmidt, Schlichting (82. Posselt), Raeck, Steinke (87. Danielack), Lisowski, Farwig, Peszt (82. Reitmann), Blecker (79. Kodatis)

Tore: 1:0 Pascal Weber (3.), 1:1 Justin Steinke (20.), 1:2 Robert Schmidt (31.), 2:2 Pascal Weber (33.), 2:3 Robert Schmidt (40.), 2:4 Justin Riemann (68.), 2:5 Robert Schmidt (78.), 2:6 Fabian Posselt (87.); Schiedsrichter: Emilio Pepe Krauße (Magdeburg); Assistenten: Peter Von Elsner, Valentin Ochel; Zuschauer: 50