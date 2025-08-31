Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 erzielte der Heimverein FSV Grün-Weiß Ilsenburg II gegen den Blankenburger FV ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Ilsenburg/MTU. Nach einer aufregenden Aufholjagd haben sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der Blankenburger FV am Sonntag 2:2 (2:0) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Marinus Hartmut Udo Hotopp für Ilsenburg traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Ilsenburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 43 wurde ein weiteres Tor durch Theo Palka erzielt.

Zweite Halbzeit: Blankenburg lag 2:0 zurück. In Minute 49 jedoch wendete sich das Blatt: Luca Schnabel startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

In Minute 66 fiel der finale Treffer der Partie. 21 Minuten nach der Pause gelang es Simon Müller, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Blankenburger zu erreichen (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Blankenburger FV beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben sowie einer Roten Karte (91.). Die Ilsenburger sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – Blankenburger FV

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Hanns, Palka, Jungermann, Habel (73. Reuss), Donner, Bollmann, Gödeke, Hotopp (70. Urban), Hinze (70. Watanabe), Berndt (73. Sielaff)

Blankenburger FV: Effler – Schinke (46. Schnabel), Kupke, Matthes, Müller, Heindorf (87. König), Lepetit (46. Klebe), Kuhbach, Krause, Reinhardt, Schröder (90. Pluskat)

Tore: 1:0 Marinus Hartmut Udo Hotopp (1.), 2:0 Theo Palka (43.), 2:1 Luca Schnabel (49.), 2:2 Simon Müller (66.); Zuschauer: 205