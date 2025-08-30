Für den 1. FSV Nienburg endete der 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die Germania Wernigerode mit 1:2 (0:2).

Nienburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Ronny Schütze. Der Trainer von Nienburg musste seine Mannschaft bei einer 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Wernigerode beobachten.

Nach nur 13 Minuten schoss Mischa Hahne das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Wernigeroder waren aber noch nicht fertig: In Minute 32 wurde ein weiteres Tor durch Anton Mittag erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Minute 32: 1. FSV Nienburg liegt 0:2 zurück

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Andreas Knop den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Nienburg erlangte (48.). Der 1. FSV Nienburg rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – Germania Wernigerode

1. FSV Nienburg: Held – Lietz (88. Reichel), Lehmann, Brauer (46. Kümmel), Günther, Zenker, Finze (75. Schmilorz), Neumeister, Knop, Hensel, Baer (46. Dobrin)

Germania Wernigerode: Gasch – Hahne (60. Stechhahn), Seil, Krokowski, Mock, Thiel, Mittag (60. Koch), Müller, Hahne (64. Wagner), Seil, Blume

Tore: 0:1 Mischa Hahne (13.), 0:2 Anton Mittag (32.), 1:2 Andreas Knop (48.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Christian Schulze, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 35