Der SV Darlingerode/Drübeck hatte am Sonntag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen den SV Eintracht Osterwieck mit 1:4 (0:2).

Ilsenburg (Harz)/MTU. Das Match zwischen Darlingerode/Drübeck und Osterwieck ist mit einer deutlichen 1:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Tim Stingl traf für den SV Eintracht Osterwieck in Spielminute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Stingl den Ball ins Netz.

SV Darlingerode/Drübeck liegt 0:2 im Rückstand – Minute 39

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Stingl traf in Minute 50 und Etienne Katzorke in Minute 81. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Nils Keil den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Darlingerode/Drübeck erlangte (84.). Der SV Darlingerode/Drübeck rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – SV Eintracht Osterwieck

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Braitmaier, Keck, Niehoff, Kühne, Lüderitz (65. Krebs), Rogacki (88. Gallert), Stretzel (75. Wachsmuth), Keil, Trute, Boje (46. Festerling)

SV Eintracht Osterwieck: Marchlewsky – Hildach (65. Steinke), Schmidt (77. Großhennig), Gens, Badstübner, Stingl, Klein (46. Badstübner), Dzial (65. Kessler), Meyer, Matzelt (77. Katzorke), Krumpach

Tore: 0:1 Tim Stingl (21.), 0:2 Tim Stingl (39.), 0:3 Tim Stingl (50.), 0:4 Etienne Katzorke (81.), 1:4 Nils Keil (84.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Fynn Stahnke, Carlo Sebastian Dattko; Zuschauer: 240