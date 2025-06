Fußball-Landesklasse 3: Der Heimbonus half dem FSV Drohndorf-Mehringen am Samstag nicht, als er sich vor 71 Zuschauern mit 1:3 (1:0) gegen die VfB Germania Halberstadt II geschlagen geben musste.

Aschersleben/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Gastgeber aus Drohndorf-Mehringen eine Niederlage gegen die VfB Germania Halberstadt II schlucken. 1:3 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Es waren bereits 32 Minuten des Spiels vergangen, als Steven Jüttner für Drohndorf-Mehringen traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Drohndorf-Mehringen musste zweimal Gelb hinnehmen (52.). Das Gegentor konnten die Halberstädter in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Jan-Erik Allner den Ball ins Netz.

61. Minute FSV Drohndorf-Mehringen und VfB Germania Halberstadt II im Gleichstand – 1:1

In der 79. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt II steckte jetzt zweimal Gelb ein. Unentschieden. Halberstadts Klajdi Dani konnte seinem Team in Minute 86 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 30

Die Halberstädter wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Auf der Gastseite räumte Loran Al-Ali für Emilio Lippoldt den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Bereits drei Minuten später konnte Emilio Lippoldt (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 3:1 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FSV Drohndorf-Mehringen – VfB Germania Halberstadt II

FSV Drohndorf-Mehringen: Koch – Jüttner, Beyer, Jahn (65. Bauch), Burghardt (73. Freitag), Kroll, Hoffmann (83. Bischoff), Hausmann, Ilski, Kunert (46. Horlitz), Pohl (46. Laßbeck)

VfB Germania Halberstadt II: König – Allner, Neumann, Müller, Masic, Odenbach, Tunsch, Cernota (62. Punken), Dani, Al-Ali (87. Lippoldt), Wenig

Tore: 1:0 Steven Jüttner (32.), 1:1 Jan-Erik Allner (61.), 1:2 Klajdi Dani (86.), 1:3 Emilio Lippoldt (89.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Lutz Schmidt, Reiner Henze; Zuschauer: 71