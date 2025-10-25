Für den Gastgeber ZLG Atzendorf/Förderstedt endete das Spiel gegen die Germania Wernigerode am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit einer 1:1 (0:1)-Punkteteilung.

Staßfurt/MTU. Mit einem Remis sind die ZLG Atzendorf/Förderstedt und die Germania Wernigerode am Samstag vom Platz gegangen. 51 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportforum - Platz 1.

Marc-Benjamin Müller (Germania Wernigerode) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Minute 78 ZLG Atzendorf/Förderstedt auf Augenhöhe mit Germania Wernigerode – 1:1

Das rettende Tor für die ZLG Atzendorf/Förderstedt fiel 33 Minuten nach der Pause, als Lukas Hengstmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Staßfurter Team erzielte (78.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die Germania Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – Germania Wernigerode

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Pfau, Smetana, Camsky, Ulze, Hengstmann, Hoppmann, Früchtel, Tolle (65. Jesse), Bock, Machacek

Germania Wernigerode: Berger – Kugenbuch, Hahne, Mittag (44. Thiel), Sölle (64. Kubanek), Wagner, Mock, Krokowski, Müller, Deunert (76. Stechhahn), Seil

Tore: 0:1 Marc-Benjamin Müller (4.), 1:1 Lukas Hengstmann (78.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Stephan Pohl, Lukas Nowotzin; Zuschauer: 51