Kein Punktgewinn für TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Im eigenen Stadion musste das Team am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 2:3 (1:1) einen Misserfolg gegen die TSG Grün-Weiß Möser I einstecken.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und die TSG Grün-Weiß Möser I ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:1).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Jens Strübing vor: In der 42. Spielminute schoss Tim Rieche mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Vinzent Rasche (45.) erzielt wurde.

Minute 45 TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gleichauf mit TSG Grün-Weiß Möser I – 1:1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die TSG Grün-Weiß Möser I kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Felix Reuper/Magdeburg-Neustadt (74.), gefolgt von Robin Kloska (TSG Grün-Weiß Möser I) in Minute 79. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Willi Küllmey den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Möser sicherte (80.). Die Magdeburger sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – TSG Grün-Weiß Möser I

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Kutz, Simon, Fischer, Rohde (58. Hildebrandt), Rasche, Oeding, Alali Alhamad, Schulz, Iyamu, Reuper

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rieche (59. Nord), Jentzsch, Eickhoff, Kloska, Sachs, Pilz, Thiele (77. Henning), Moratschke, Rick, Küllmey

Tore: 0:1 Tim Rieche (42.), 1:1 Vinzent Rasche (45.), 2:1 Felix Reuper (74.), 2:2 Robin Kloska (79.), 2:3 Willi Küllmey (80.); Zuschauer: 54