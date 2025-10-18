Die SV Union Heyrothsberge erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 48 Zuschauern einen klaren 5:3 (3:0)-Sieg gegen den BSV 79 Magdeburg.

Biederitz/MTU. Am Samstag haben sich die SV Union Heyrothsberge und der BSV 79 Magdeburg ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (3:0).

Hannes Schulze (SV Union Heyrothsberge) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Schulze den Ball ins Netz (35.).

Die Biederitzer konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Marcus Schlüter traf in Minute 45. Dann kamen die abgeschlagenen Magdeburger zum Zug: Alain Zidane Nsangou traf in Spielminute 49, gefolgt von Janis Klinzmann (65.). Eine ernsthafte Gefahr erwuchs den Biederitzern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Schulze versenkte den Ball in der 66. Spielminute ein weiteres Mal. So leicht ließen sich die Magdeburger nicht unterkriegen. Nsangou traf in Minute 81 ein weiteres Mal per Strafstoß. Spielstand 4:3 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Dean-Robbin Taube (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 5:3 verließen die Biederitzer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – BSV 79 Magdeburg

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Marth, Fritz, Wöhler (77. Möser), Vasükov (73. Hanke), Peukert, Schäfer, Taube, Schulze (70. Thorand), Kloska, Schlüter

BSV 79 Magdeburg: Heyse – Gröschner, Ngou, Nsien (37. Baumann), Hilgendorf (77. Bielau), Bansemer, Nsangou, Kasper, Klinzmann, Krüger, Ellrich

Tore: 1:0 Hannes Schulze (33.), 2:0 Hannes Schulze (35.), 3:0 Marcus Schlüter (45.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (49.), 3:2 Janis Klinzmann (65.), 4:2 Hannes Schulze (66.), 4:3 Alain Zidane Nsangou (81.), 5:3 Dean-Robbin Taube (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 48