Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich die SV Union Heyrothsberge vor 153 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen die SG Blau-Weiß Gerwisch freuen.

Biederitz/MTU. Die 153 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge haben am Mittwoch ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer schlugen die Gäste aus Gerwisch mit 3:0 (1:0) souverän.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Marcel Gieseler vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Christian Kloska das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (44.). In der zweiten Halbzeit setzte Heyrothsberge noch einen drauf: In Minute 77 wurde das zweite Tor durch Tom Raue erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.04.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

SV Union Heyrothsberge führt mit 2:0 – Minute 77

In der 90. Minute gelang es Karsten Voelckel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (90.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Blau-Weiß Gerwisch noch eine Gelbe Karte ein. Die Biederitzer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SG Blau-Weiß Gerwisch

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Kloska (89. Hrachowitz), Westhause, Raue, Gropius (85. Peukert), Hanke (82. Wöhler), Schlüter, Vasükov (76. Vorhölter), Taube (46. Schäfer), Schulze, Voelckel

SG Blau-Weiß Gerwisch: Dünnebier – Siemke (84. Mangold), Möser, Köthnig (90. Merten), Matthe, Grahn, Gehrmann (70. Joachimstaller), Matthe, Deckert, Dake, Laue (60. Kattner)

Tore: 1:0 Christian Kloska (44.), 2:0 Tom Raue (77.), 3:0 Karsten Voelckel (90.); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Maximilian Soppa, Felix Grünwald; Zuschauer: 153