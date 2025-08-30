Die SV Union Heyrothsberge errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 83 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den MSC Preussen.

Biederitz/MTU. In einer schlagartigen Wende hat die SV Union Heyrothsberge nach einem deutlichen Rückstand den MSC Preussen mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

In Minute 17 schoss Ihab El Zayat das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Magdeburger konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Tom Raue der Torschütze (20.).

1:1 im Duell zwischen SV Union Heyrothsberge und MSC Preussen – Minute 20

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der MSC Preussen kassierte dreimal Gelb. Unentschieden. Heyrothsberges Dean-Robbin Taube konnte seinem Team in Minute 59 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Das finale Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Pause, als Raue den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (66.). Damit war der Erfolg der Biederitzer gesichert. In Spielminute 78 handelte sich der MSC Preussen noch eine Rote Karte ein. Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MSC Preussen

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Marth, Kloska (90. Thorand), Wöhler, Taube (68. Schmidt), Schäfer, Raue (68. Vogel), Gropius, Schulze (82. Hanke), Schlüter, Fritz (88. Sensenschmidt)

MSC Preussen: Salman Ghazbaf – Preuss, Jahjah (46. Kompaniiets), Kulinich, Dervishaj, Haxhiu (63. Hussen Gahdo), Jibril, El Zayat, Chebli (70. Rezai), Al Mounif (70. Gjoci), Norenko

Tore: 0:1 Ihab El Zayat (17.), 1:1 Tom Raue (20.), 2:1 Dean-Robbin Taube (59.), 3:1 Tom Raue (66.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Otto; Zuschauer: 83