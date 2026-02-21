Der SV Union Heyrothsberge gelang es am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 4:1 (0:0) zu besiegen. 43 Zuschauer waren live dabei.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 43 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 geboten. Die Biederitzer waren den Gästen aus Magdeburg-Neustadt mit 4:1 (0:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zog zwei Gelbe Karten an die Gäste (44., 50.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Alexander Vasükov (SV Union Heyrothsberge) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 63, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Tom Marks (74.) erzielt wurde.

74. Minute: SV Union Heyrothsberge baut Führung auf 2:0 aus

Es sah nicht gut aus für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Christian Kloska traf für Heyrothsberge in Minute 81. Spielstand 3:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Hannes Schulze den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 ausbaute (84.). Damit war der Triumph der Biederitzer entschieden. Die Biederitzer haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Marks (86. Hrachowitz), Taube (81. Vorhölter), Vogel (64. Schulze), Kloska (86. Thorand), Gropius, Schlüter, Wöhler, Voelckel, Fritz, Vasükov (70. Marth)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Niemann, Rasche, Alali Alhamad, Schulz, Kutz, Wegelin, Koopmann (80. Aldinar), Simon, Oeding, Klawunn

Tore: 1:0 Alexander Vasükov (63.), 2:0 Tom Marks (74.), 2:1 Patrick Oeding (74.), 3:1 Christian Kloska (81.), 4:1 Hannes Schulze (84.); Zuschauer: 43